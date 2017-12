La CENI invite les professionnels des médias à s’impliquer dans le respect des échéances électorales

Kinshasa, 06 déc.2017 (ACP).- Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Jean Pierre Kalamba Mulumba N’Galula, a invité mardi les professionnels des médias à s’impliquer dans le respect et la réussite des échéances prévues dans le calendrier électoral publié le 5 novembre dernier, au cours d’une matinée pédagogique organisée du 5 au 6 décembre pour le renforcement des capacités des journalistes, au Centre d’information électorale à Gombe, à Kinshasa.

M. Kalamba a souligné l’importance de cette matinée pédagogique, qui vise à aider les professionnels des médias à s’imprégner des méandres du processus électoral afin non seulement de se l’approprier mais aussi et surtout de véhiculer une information électorale puisée à la source auprès de toutes les parties prenantes.

Il a rappelé certains faits ayant entrainé le retard accumulé dans le processus électoral, notamment la non exécution de trois calendriers de la CENI, l’insécurité et la tenue des dialogues.

Le rapporteur de la CENI a émis le vœu de voir, après ces échanges, l’opinion publique accéder à une information crédible, fiable et non contradictoire. ACP/YWM/MAY/KJI