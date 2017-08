La CENI présente au CNSA le kit pour le vote électronique

Kinshasa, 25 août 2017 (ACP).- Le président de la Commission électorale nationale indépendante ‘’CENI’’, Corneille Nangaa, a présenté vendredi au président du Conseil national pour le suivi de l’accord de la Saint Sylvestre ‘(CNSA), Joseph Olenghankoy, le kit pour le vote électronique, au cours d’une rencontre entre les délégations des deux institutions d’appui à la démocratie.

Aux dires du président de la CENI, ce kit est un outil performant qui permettra à la République Démocratique du Congo de réduire sensiblement le temps de la publication des résultats provisoires lors des prochaines élections. Il a plusieurs options et offre des garanties sécuritaires suffisantes qui aideront le pays à épargner des fonds excessifs découlant de l’organisation de différents scrutins.

«Une initiative qui corrobore avec l’article 47, alinéa 1 de la Loi électorale et les recommandations de l’accord de la Saint Sylvestre, en son article 4 alinéa 4, qui recommande au gouvernement ‘’d’explorer les voies et moyens de rationalisation du système électoral pour réduire les coûts excessifs des élections’’, a-t-il soutenu.

Le responsable de la centrale électorale congolaise a, à cette occasion, expliqué toutes les options et fonctionnalités de cette nouvelle technologie qui va révolutionner et moderniser le processus électoral en R.D.C., de même qu’il a souligné que l’acquisition de cet outil est un aboutissement d’une réflexion menée par les autorités de la CENI depuis 2013, en vue de rendre l’appareil électoral rapide, fiable et moins coûteux.

Après les explications et la présentation de la fiche technique du kit par M. Jonathan NSEKE, directeur du Centre national de traitement de la CENI, les membres du CNSA ont assisté à la simulation d’un vote réel.

A l’issue de cette démonstration, le président de la CENI a répondu à une série des questions sur la fiabilité des données, la vulgarisation de l’appareil, la durée d’un électeur dans l’isoloir, la capacité de stockage de l’énergie et exprimé l’engagement de son institution à renforcer la sensibilisation de la population électrice au vote électronique, avant d’indiquer que les données seront sécurisées et transmises en temps réel au serveur central. ACP/Ywm/Mat/Wet