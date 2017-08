La CENI publie la liste définitive de candidats à l’élection de gouverneur et vice-gouverneur

Kinshasa, 13 Aout 2017 (ACP).-La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), vient de publier la liste définitive des candidats à l’élection de gouverneur et vice-gouverneur à l’issue des arrêts consécutifs aux recours en contestation ou en annulation des décisions 047/CENI/ BUR/17 du 02 aout 2017 de la CENI, déclarant recevables et irrecevables des candidatures, indique un communiqué de cette institution d’appui à la démocratie parvenu dimanche à l’ACP.

Au total vingt neuf recours ont été déposés auprès de différentes cours d’Appel dont huit ont été jugés recevables et fondés, onze recevables et non fondés, huit irrecevables et deux cas pour les quels la cour s’est déclarée incompétente, note le communiqué.

La CENI, par sa Décision 052/CENI/BUR/17 du 12 Aout 2017, publie la liste des candidats gouverneur et vice-gouverneur, tout en rappelant aux partis, regroupement politiques et candidats indépendants que conformément à son calendrier publié le 18 juillet 2017, l’accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes au secrétariats exécutifs provinciaux de la CENI est fixée du 12 au 21 aout 2017.

La campagne électorale est prévue du 22 au 24 aout 2017 et elle de déroulera auprès des députés de provinces concernées, note le communiqué qui annonce que l’élection des gouverneurs et vice gouverneurs interviendra le 26 aout 2017, tandis que la proclamation des résultats provisoires aura lieu le même jour conformément à l’article 71 de la loi électorale en vigueur. ACP/Kayu