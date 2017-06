La CENI s’engage à rester ouverte aux médias

Kinshasa, 28 juin 2017 (ACP).-La Commission électorale nationale indépendante (CENI) s’est déclarée, mercredi, ouverte aux médias et à œuvrer en partenariat avec la presse en vue de la réussite du processus électoral en cours.

Le président de cette institution, Corneille Nangaa, qui a clôturé l’atelier de formation et de sensibilisation des journalistes à la gestion de l’information électorale, a salué, à cette occasion, la signature par les participants du code de bonne conduite qui, désormais, régira les rapports entre la CENI et la presse. Il a invité les journalistes à poursuivre l’auto formation et la formation au centre d’informations électorales (CIEL) en vue de se conformer aux règlements en vigueur en la matière.

La CENI a émis le souhait de voir la presse, dans la perspective des prochaines échéances électorales, jouer son rôle pour la réussite de ces échéances. Des attestations de participation ont été remises aux requérants qui ont été invités à participer à la messe d’action des grâces qui sera célébrée le 30 juin 2017 en l’église Sacré Cœur de la Gombe à l’occasion du premier anniversaire du décès de l’abbé Apollinaire Malu Malu, ancien président de la CENI.

Les femmes kimbanguistes sensibilisées à l’opération de révision du fichier électoral

Mme Elodie Tamunzida, membre de la Plénière de la CENI, a, par ailleurs, invité, au nom du président de cette institution, les femmes kimbanguistes à s’enrôler massivement, lors de la cérémonie organisée à cet effet par la Commission d’intégrité et de médiation électorale, au Centre d’Accueil kimbanguiste dans la commune de Kasa-Vubu.

Elle les a exhortées à dénoncer tous les abus constatés dans les centres d’inscription d’électeurs où certaines opérations sont monnayées, promettant de transmettre à sa hiérarchie toutes les autres questions rencontrées sur le terrain pour la bonne marche de l’opération. ACP/YWM/Kayu/KGD