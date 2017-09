CENI/RDC : début des préparatifs d’enrôlement des électeurs dans le Kasaï

Kinshasa, 09 Sept 2017 (ACP).-Le rapporteur de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Jean Pierre Kalamba Mulumba N’galula séjourne à Kananga dans le Kasaï Central pour les préparatifs des opérations de l’identification et de l’enrôlement des électeurs qui vont commencer le 12 septembre 2017 dans cette ville et à Tshikapa, indique une dépêche de la CENI parvenue samedi à l’ACP.

Kalamba a rassuré la population que les premières cartes d’électeur seront effectivement délivrées le 12 septembre 2017 bien que l’ouverture des Centres d’inscription se fera de manière progressive.

Les provinces du Kasaï, Kasaï Central et les territoires de Kamiji et de Luilu dans la province de Lomami n’ont pas vu les requérants obtenir leurs cartes du fait de la situation sécuritaire instable durant plusieurs mois. Les autorités de la CENI profitent de leur séjour pour sensibiliser la population à s’approprier du processus électoral. Le rapporteur de la CENI a annoncé, par ailleurs que les opérations de l’identification et de l’enrôlement des électeurs dureront 90 jours comme partout ailleurs.

Le Vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Katintima qu’accompagnait le Secrétaire Exécutif National Adjoint de la CENI, de passage à Kananga, en provenance de Lodja dans la province de Sankuru, s’est rendu compte des avancées de ces préparatifs opérationnels.

Tenue d’un cadre de concertation en faveur des forces vives à Tshikapa

Poursuivant son séjour cette fois dans la province du Kasaï, le Vice-président Norbert Basengezi Katintima a présenté les kits d’enrôlement avec l’espoir de les voir remplir le rôle de catalyseur de la paix et de la réconciliation du peuple Kasaïen à l’occasion de la création d’un cadre de concertation en faveur des forces vives à Tshikapa.

Norbert Basengezi Katintima a invité les acteurs politiques et de la société civile à contribuer massivement aux opérations de sensibilisation des populations avant de demander aux agents de la CENI, de poursuivre le travail avec professionnalisme et abnégation. Quant à la population, le Vice-président a rappelé que ces opérations sont accomplies pour le bien de tous, soulignant que le kasaïens sont également invités à faire de l’enrôlement une sorte de compétition afin de maximiser les chances de la province à augmenter le nombre d’électeurs et de surcroît des élus nationaux.

Daniel Katonkola et Philbert Mbongila, respectivement ministre provincial de l’intérieur et secrétaire Exécutif Provincial du Kasaï, ont rassuré, dans leurs mots, la CENI que les opérations de la révision du fichier électoral seront parfaitement sécurisées dans cette province. ACP/Kayu PREPARATIFS ENROLEMENT DES ELECTEURS DANS LE KASAÏ.