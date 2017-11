Cent chercheurs présentent leurs idées au FallingWallsLab à Berlin

Kinshasa, 09 Nov. 2017 (ACP).- Cent jeunes chercheurs ont présenté mercredi dernier à Berlin, capitale de la République Fédérale d’Allemagne leurs inventions scientifiques, dans le cadre du FallingWallsLab, une plateforme de présentation d’idées scientifiques organisée chaque année, a indiqué Mme AfyMalungu, déléguée de la RDC à ces assises, dans une correspondance parvenue jeudi à l’ACP.

Selon Mme Malungu, le FallingWallsLab, organisé à l’Académie des Arts de Berlin, parallèlement à la 23ème Conférence des Nations unies sur le climat à Bonn, accueille des scientifiques venus de différents pays dans le monde et invités à une démonstration de 3 minutes chacune de leurs inventions scientifiques susceptibles de briser le mur du sous-développement dans le monde. Ces inventions concernent tous les domaines tels que l’agriculture, la médecine, la technologie, l’environnement, etc.

Parmi les innovations les plus remarquées, a-t– elle dit, Alioune Badara Mbengue du Sénégal a présenté une poubelle intelligente à compartiments afin de briser le mur de la gestion des déchets en Afrique.

En effet, ce jeune chercheur a équipé une poubelle de capteurs à ultrasons qui, lorsqu’une personne approche pour jeter ses déchets, la poubelle lui parle et lui indique comment les trier et dans quels compartiments les jeter. « Je pense que cette poubelle intelligente pourra aider les gens à changer leurs comportements dans le traitement des déchets et les données que nous aurons collecté, nous permettront de mettre en place une plus large gestion des déchets efficace en Afrique », explique Alioune.

ZoltánAndrássy de la Hongrie a présenté un réservoir de stockage de l’énergie thermique qui peut être utilisé pour les énergies renouvelables, une opportunité dans la lutte contre le changement et la consommation de l’énergie électrique dans les ménages. La particularité de son invention est sa capacité de stockage qui est 20% de plus que les réservoirs déjà existants.

D’un autre côté, a poursuivi Mme Malungu, Kate Bredbenner (USA) a présenté sur la communication scientifique à travers sa plateforme d’informations en ligne, www.simplebiologist.com. Cette plateforme peut aider les journalistes scientifiques à mieux communiquer sur la science et atteindre un public non scientifique tout en utilisant un langage et un style adaptés.

Ce marathon de présentation d’idées se tient en marge de la conférence FallingWalls 2017 qui a eu lieu le hier à Berlin. À l’issue de cette compétition, le jury composé d’éminents scientifiques et d’hommes d’affaires choisira les 3 gagnants qui seront présentés au FallingWalls conférence le même jour.

D’un autre côté, la Fondation FallingWalls, organisatrice de la FallingWalls conférence, a également sélectionné en plus des chercheurs, 6 journalistes parmi lesquels AfyMalungu, journaliste indépendante et éditrice d’InfoCongo.Org, une plateforme d’informations environnementales dans le bassin du Congo.

La FallingWallsconference est une réunion mondiale annuelle de personnes progressistes venues de 80 pays dans le monde. Cette rencontre est organisée par la Fondation FallingWalls. Chaque année, le 9 novembre, jour de l’anniversaire de la chute du mur de Berlin. Les scientifiques les plus prometteurs du monde sont invités à présenter leurs recherches révolutionnaires.

Les objectifs de cette conférence consistent à, identifier primo, les tendances, opportunités et solutions des défis mondiaux, secundo, à connecter des chercheurs extraordinaires de différentes disciplines et soutenir les idées d’échanges d’idées interdisciplinaires à travers le monde.

Enfin, construire un pont entre le secteur privé, les politiques, l’académie et les arts, ainsi qu’inspirer les gens à briser les murs entre la science et la société. La conférence se veut également un espace de promotion des plus récentes découvertes scientifiques auprès d’une audience plus large. ACP/Kayu/Wet