Le centre de capture des passeports de l’Ituri réalise des recettes de l’ordre de 157.435$USD en 2016

Bunia, 21 Janv.2017(ACP).- Le centre de capture des passeports biométriques de l’lturi a réalisé de recettes de l’ordre de 157.435 dollars américains durant l’année 2016, a révélé, vendredi, le chef de centre de capture de passeports, Jules Aburu Balanga.

Selon lui, avec la réalisation de ces recettes, le bilan est positif et exceptionnel par rapport aux années antérieures, avant d’annoncer dans quelques territoires, notamment Mambasa, Djugu et Mahagi dans l’ objectif, a-t-il dit, de se rapprocher des requérants envue de faire plus c’est-à-dire au delà de recettes réalisées en 2016.

Cependant, a-t-il poursuivi, le centre connait quelques problèmes dûs aux coupures intempestives du courant électrique, l’absence des banques partenaires de son service qui sont la BCDC et TMB pour l’opération dans certains territoires, absence du service de la DGRAD pour le recouvrement des recettes avec comme conséquence un manque de retrocession. 2016 était caractérisée par le changement de passeport par celui du type passeport à puce, souligne-t-on. ACP/ZNG/Kgd