Le centre de démonstration des techniques agricoles bientôt alimenté en électricité

Kinshasa, 26 juin 2017 (ACP).- Le Centre de démonstration des techniques agricoles (CDTA), créé en 2015 et situé dans les périmètres du Domaine agro-industriel et pastoral de la N’sele (DAIPN), sera bientôt alimenté en électricité en vue du démarrage de ses activités.

Dans ce cadre, le ministre d’Etat au Budget, Pierre Kangudia Mbayi, a signé samedi un protocole d’accord et procédé à la remise officiellement de la lettre de prise en charge de tous les frais de raccordement en courant électrique moyenne tension au ministère de l’Agriculture, pour la matérialisation de l’engagement pris par le gouvernement.

Le centre a pour mission d’une part de mener la recherche, former les agents et vulgariser les résultats des recherches et, d’autre part, organiser la production intensive des denrées alimentaires à commercialiser et encadrer les agriculteurs. Cette mission n’a jamais été atteinte par manque d’énergie électrique, ce qui n’a pas permis au CDTA de fonctionner normalement.

Selon certaines sources, l’engagement du gouvernement à matérialiser ce projet a réjoui les agriculteurs, les fermiers et les habitants des environs de ce centre qui s’inscrit dans le cadre de la coopération agricole entre la RDC et la Chine en ce qui concerne notamment la production végétale.

Le directeur du CDTA, le vice-ministre de l'Agriculture et le conseiller économique de l'ambassade de Chine en RDC, ont pris part à cette cérémonie.