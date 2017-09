Les céréales complètes abaissent le risque de cancer colorectal, selon un médecin

Kinshasa, 28 septembre 2017(ACP) La consommation quotidienne des céréales complètes, réduit les risques de cancer colorectal, a indiqué le Dr Yannick Makengo, généraliste au centre de santé évangélique révérend Luyindu, situé dans la commune de Ngaliema , au cours d’un entretien jeudi avec l’ACP.

S’appuyant sur les travaux de l’Institut américain pour les recherches du cancer(AICR), le Dr Makengo a fait savoir que la consommation quotidienne de céréales complètes, comme le riz et le pain compris dans une alimentation équilibrée, permet de réduire le risque de développer un cancer colorectal.

Il a noté par ailleurs, les bienfaits du poisson et des aliments contenant de la vitamine C, comme les oranges, les fraises et les épinards, pour faire reculer les risques de développer un tel cancer .L’activité physique peut aussi avoir des effets protecteurs chez les sportifs en comparaison avec les personnes sédentaires. Par contre, des nombreux facteurs aggravent les risques de ce cancer, telle que la consommation régulière de viande et charcuteries industrielles, ainsi que le fait d’être obèse.

Il a recommandé par ailleurs de consommer surtout des fruits, des légumes et légumineuses pour gérer le poids et faire reculer ainsi les risques. Il est vrai qu’il n’existe pas de garantie contre le cancer mais il est clair que certains choix peuvent permettre de réduire les risques de cancer, a-t-il conclu. ACP/Kayu/KGD