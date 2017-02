Cérémonie d’adoubement du prof Jean Pierre Mukeba à l’ISP/Mbuji-Mayi

Mbuji-Mayi, 27 Fév. 2017 (ACP).- M. Jean Pierre Mukeba Kanyinda, alors chef des travaux de la section sciences mathématiques à l’Institut supérieur pédagogique (ISP) de Mbuji-Mayi, a été reconnu et accueilli en tant que professeur de l’enseignement supérieur et universitaire, au cours d’une cérémonie d’adoubement, organisée le weekend sur le campus de l’ISP devant un parterre des professeurs, des chefs des travaux et assistants ainsi que la communauté estudiantine.

A cette occasion, Jean Pierre Mukeba a présenté à l’assistance sa thèse doctorale intitulée «Chaînes de Markov, floues et paramètres des performances d’un réseau de files d’attente, floues à forme produit». Il a précisé que cette thèse a été soutenue à l’Université pédagogique nationale, département de mathématique-informatique à Kinshasa, capitale de la RDC.

L’heureux promu a montré que dans cette thèse, il a effectué une expertise axée sur les problèmes de files d’attente au cours des transactions bancaires, de gestion des aéroports et dans les services de communication.

Pour sa part, le prof Dominique Tshienke Kanyonga, directeur général de l’ISP/Mbuji-Mayi a félicité ce nouveau professeur tout en l’exhortant à faire des mathématiques-informatiques, son domaine de prédilection en vue de servir la nation congolaise. Il a invité d’autres enseignants de cette instituer à lui emboîter le pas. ACP/Fng/JGD