Cérémonie de remise et reprise au gouvernement provincial de Kinshasa

Kinshasa, 09 Août 2017 (ACP).- Les dix ministres provinciaux du gouvernement provincial de Kinshasa ont procédé, mercredi, à la remise et reprise entre les nouveaux et les sortants, sous la supervision notamment de M. Matthieu Kolokey Bolangala, secrétaire exécutif du gouvernement.

Un seul un membre de l’exécutif provincial fait son entrée dans l’équipe, en la personne de Justin Lita Moba, ancien conseiller administratif du gouverneur de la ville. Il devient ministre en charge des Mines, tourisme, cultures et arts.

Le ministre provincial de la santé, Vital Kabuiku, qui quitte le gouvernement, est remplacé par Dominique Weloli Kanda Nzali ; la ministre provinciale en charge de l’Urbanisme et habitat Nephtali Idia Mukumukira cède son fauteuil à François Lukanzu ; Emmanuel Mangwana, ancien ministre de la Fonction publique, emploi et énergie est remplacé par Ruphin Bayambundila ; Mme Thérèse Olenga Kalonda garde ses fonctions de ministre provincial de l’Education, environnement, genre et s’impose comme la seule femme au gouvernement provincial de Kinshasa. ACP/FNG/BSG/Wet