Le certificat de transfert de Neymar délivré à Paris Saint Germain

Kinshasa, 11 août 2017 (ACP) – La Fédération française de football (FFF) a annoncé, vendredi, avoir reçu le Certificat international de transfert de Neymar Jr à deux jours de la rencontre du PSG à Guingamp. La délivrance de ce Certificat international permettra au joueur de faire ses débuts en Ligue 1 française contre Guingamp. Le FC Barcelone a encaissé le chèque de 222 millions d’euros de la clause libératoire, vendredi, et a donc autorisé la Fédération espagnole à délivrer ce tant attendu CIT.

La LFP peut désormais homologuer le contrat du prodige brésilien de 25 ans. Le problème de chèque correspondant à la somme que le club de la capitale française devait au FC Barcelone, celle assortie à la clause libératoire de son nouvel attaquant vedette: 222 millions d’euros, avait fait trainer les choses.

Il avait bien été remis aux dirigeants catalans, dans leurs bureaux du Camp Nou, par les représentants légaux de « Ney », Juan de Dios Crespo et Marcos Mota. Mais n’avait pas encore été encaissé, selon la radio catalane RAC1. Une fois que ce sera le cas, les Blaugranas donneront à leur ancien joueur « la permission » de revêtir pour de bon le maillot parisien, normalement.

Les premiers buts de Neymar au PSG

Neymar avait participé à une opposition d’entraînement face à la réserve du PSG, dimanche. Le club parisien a compilé ses gestes décisifs dans une vidéo diffusée le mardi 8 août dernier. Le Brésilien qui était en congés du côté de Saint-Tropez, a pu prendre part, le dimanche 7 août à une opposition détendue au Camp des Loges.

Aligné sur le flanc gauche d’un milieu de terrain à quatre contre la réserve du PSG, l’ancien Barcelonais a inscrit à cette occasion deux buts – pour une passe décisive à l’égard de son compatriote et ami Lucas Moura. Un joli lob et un penalty que le club parisien a présenté mardi en vidéo. Pour le plaisir des yeux.

Neymar « ne dépendra plus de Messi »

Le sélectionneur brésilien, Tite, s’est réjoui du transfert de Neymar du FC Barcelone au PSG, rapporte Reuters. « Cela nous a un peu échappé, mais les Brésiliens n’ont plus besoin de soutenir le FC Barcelone, ce club espagnol dont l’idole est un Argentin, à savoir Lionel Messi. Neymar est désormais la superstar du PSG et son transfert a été bien accueilli au pays », a indiqué Tite, le sélectionneur des Auriverde qui a ajouté : « Il est ravi de voir le prodige de 25 ans prendre son envol. Cela lui permettra même d’embrasser le Ballon d’Or très rapidement. »

« Il y a trois joueurs qui se battent pour ce trophée: Cristiano, Messi et Neymar. Cristiano et Messi font partie d’une autre génération, ils sont plus âgés et expérimentés, alors que Neymar sera encore là. Cela dépendra de ses performances, cela ne dépendra plus de Messi », a lancé Tite. Le technicien comprend parfaitement la décision de l’attaquant de changer d’univers: « sa force, c’est qu’il aime jouer au football. Le plus important c’est qu’il se sente bien et s’adapte à son nouveau club. L’argent ne change rien. Comme il a dit, il a changé de club pour avoir de nouvelles ambitions ».

Le successeur de Dunga était interrogé jeudi en conférence de presse, après avoir dévoilé son groupe pour les prochains matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Trois autres joueurs du PSG, Daniel Alves, Marquinhos et Thiago Silva, seront présents contre l’Equateur (31 août) et la Colombie (5 septembre). ACP/Mat/Kgd/KJi