Des chaines de radio et de télévision sensibilisées sur le payement des taxes dues à l’Etat

Bukavu, 08 Fév. 2017 (ACP).- Le chef de Division provinciale de la communication et des médias au Sud-Kivu, Emmanuel Masumbuko a débuté, lundi 06 février 2017, une campagne de sensibilisation des chaines de radio et de télévision de Bukavu sur le payement des taxes dues au Trésor public et celles de la province, conformément à la loi qui règlemente le fonctionnement des médias en RDC.

A l’issue de la première rencontre, Emmanuel Masumbuko a révélé que le Sud-Kivu compte 77 chaines de radios et de télévision parmi lesquelles on peut compter 51 maisons de presse enregistrés dans la ville de Bukavu dont cinq seulement sont en ordre avec les taxes de l’Etat sur toute l’étendue de la province du Sud-Kivu. ACP/Fng/Zng/May