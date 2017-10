Le championnat de la LINAFOOT démarre le dimanche 12 novembre 2017

Kinshasa, 28 oct. 2017 (ACP).- Le championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), saison 2017-2018, démarre le dimanche 12 novembre 2017, a annoncé samedi le président de la LINAFOOT Bosco Mwehu Beya Kofela, lors de la séance de travail avec les dirigeants des clubs de son entité.

Cette première rencontre comité nouvellement nommé de la LINAFOOT avec Clubs sociétaires a mis au point plusieurs choses concernant le déroulement de la compétition dont la formule a été légèrement modifiée. De 8 équipes en phase de play-off, on passe à 12 cette saison. Question d’augmenter le nombre des matches comme l’exigent la CAF et la FIFA.

Une autre nouveauté et de taille, il n’y aura pas la relégation des équipes dans leurs ligues à la fin de cette saison. La raison est qu’on va créer la Division II. Les 16 premières équipes classées composeront la Division I et les 4 relégables entrent directement en Division II au lieu d’être versées dans leurs entités de base.

Il est aussi précisé que les équipes engagées au play-off ne peuvent pas participer à la coupe du Congo.

Cette rencontre LINAFOOT-Clubs s’est bien déroulée et toutes les parties sont sorties contentes et ont émis le même vœu, celui de se retrouver souvent afin de chercher ensemble des solutions aux éventuels problèmes qui peuvent handicaper le bon déroulement du championnat et partant, la bonne marche de l’entité. ACP/BSG/Wet