CHAN-Kenya 2018 : la RDC et le Congo/Brazzaville se neutralisent (0-0)

Kinshasa, 11 août 2017 (ACP).– La RDC et le Congo-Brazzaville se sont neutralisés par 0-0, vendredi au stade de la Concorde de Kintele, dans la banlieue de Brazzaville, en match aller des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football-Kenya 2018. Les deux sélections ont livré une partie très serrée quand bien même elles se sont créées quelques rares occasions franches de scorer, les Diables Rouges en première période, les Léopards qui ont brillé par le balancement du ballon au cours de la première moitié de la partie, au retour des vestiaires.

Ces derniers ont réussi à poser le jeu et à faire montre de manque de réalisme face aux perches adverses notamment par Jean-Marc Makusu et Kazadi Kasengu dont les tirs n’ont pas trouvé le cadre. Les fauves venus de Kinshasa devront tout faire pour se montrer perspicaces et réalistes à l’attaque et assurer une bonne coordination entre la ligne offensive et l’entrejeu, s’ils tiennent à conquérir leur billet, le samedi 19 août au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, et aller défendre leur titre en janvier/février 2018 au Kenya. ACP/Mat/Kgd/Kji