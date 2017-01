Chancel Mbemba incertain pour le match RDC-Ghana à la CAN 2017

Kinshasa, 27 janv. 2017 (ACP).- Le défenseur central congolais Chancel Mbemba est incertain pour le quart de finale RDC-Ghana de la 31ème Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, dimanche 29 janvier à Oyem, au Gabon, rapporte l’AFP. «Cerise sur le gâteau, on a perdu Chancel Mbemba qui a quelque chose au niveau du genou», s’est désolé jeudi 26 janvier Florent Ibenge, sélectionneur de la RDC, qui ne sait pas s’il pourra compter sur son défenseur central face au Ghana dimanche en quart de finale de la CAN-2017. «Il l’a ressenti assez tôt dans le match (contre le Togo), il a continué mais là si cela continue comme ça, on ne pourra pas l’utiliser contre les Ghanéens», a développé le sélectionneur de la RDC qui a ajouté : «On a pu récupérer Fabrice Nsakala mais vous savez quand vous êtes arrêtés comme ça, il faut reprendre un petit peu les entraînements pour revenir au niveau», a encore déclaré Ibenge à l’AFP.

Mais Radiookapi.net fait savoir que, même si l’infirmerie des Léopards ne désemplit pas, Jordan Ikoko, Gabriel Zakuani et Jacques Maghoma, forfaits face au Togo (3-1) mardi 24 janvier, se sont entraînés sans soucis jeudi 26 janvier. Fabrice Nsakala, qui a repris lui aussi, reste encore en petite forme. Du côté des Black Stars du Ghana, Asamoah Gyan se trouve au centre des inquiétudes.

Le sélectionneur du Ghana Grant s’attend à souffrir face à la RDC

Le sélectionneur du Ghana Avram Grant s’attend à souffrir face à la RDC. «Les deux équipes qualifiées du Groupe C sont bonnes et la suite s’annonce difficile. J’aurais aimé gagner, mais maintenant nous devons nous concentrer sur le quart de finale», a souligné le technicien israélien à l’issue de la défaite face aux Pharaons. «Dimanche, ce sera une autre histoire et ce sera difficile contre la RD Congo.»

Le Ghana a terminé 2ème place du groupe D de la CAN 2017 avec 6 point, derrière après sa défaite face à l’Egypte (0-1).

Les joueurs ghanéens acceptent une réduction de leurs primes

Les joueurs ghanéens ont accepté une réduction de moitié de leurs primes de victoire à la CAN-2017, indique RFI.FR. Ils recevront désormais 5.000 $US par succès lors du premier tour et des quarts de finale. Cette décision est intervenue après une rencontre en début de semaine à Port-Gentil, au Gabon, entre les joueurs et le ministre des Sports.

La prime de victoire fixée à 10.000 $US par match est désormais de 5.000 $US le 1er tour et les quarts de finale. En cas de victoire en demi-finale, les Black Stars devraient percevoir 6.000 $US, tandis qu’en cas de victoire en finale, ils toucheraient 7.500 $US, avec en plus «une surprise» promise par le chef de l’Etat. ACP/Mat/JGD/Fmb