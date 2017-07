Une chanson pour promouvoir la protection des forêts à Boma et Bas-Fleuve

Boma, 22 juillet 2017 (ACP).- Une chanson relevant la promotion des approches du Programme d’investissement pour la forêt (PIF), à travers le projet de gestion améliorée des paysages forestiers (PGAPF), est en gestation dans les milieux d’exécution de ce projet utile pour la protection de l’environnement à Boma et dans le Bas-Fleuve au Kongo Central, a indiqué samedi à l’ACP M. Jean Paul Vuavu, chef du projet et animateur de l’organe d’exécution de l’Action concertée pour le développement durable (ACODEP).

Selon M. Vuavu, cette chanson, qui propose à la population locale, principalement aux paysans, chasseurs, manages, ayants droits fonciers, autorités coutumières, traditionnelles et politico-administratives, les nouvelles méthodes de conservation de la nature, met un accent sur l’application du système agro-forestier et la mise en défens afin d’améliorer le bien-être communautaire et la gestion durable des forêts dans le but de réduire les effets liés à l’utilisation des terres.

Elle exhorte les communautés à s’investir dans la plantation des arbres tels que l’acacia et les autres essences locales associées avec les maniocs, les arachides, les maïs, les arbres fruitiers et les autres cultures vivrières afin de reconstituer les forêts, augmenter les revenus et lutter contre le changement climatique. Le message du ministère de l’environnement et développement durable, présenté par le Programme d’investissement pour la forêt (PIF) à travers le PGAPF avec le financement de la Banque mondiale, recommande aux communautés, chasseurs, pêcheurs, jeunes et vieux d’exempter la forêt mise en défens des feux de brousse pour lutter contre le changement climatique. ACP/Kayu/BSG/KGD