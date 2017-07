Chassé-croisé diplomatique du vice-Premier ministre des Affaires étrangères dans l’espace Union européenne

Kinshasa, 08 juillet 2017 (ACP).- Le vice Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu, en séjour diplomatique dans l’espace « Union européenne », a entamé vendredi à Bruxelles, un chassé-diplomatique pour expliquer la position de la RDC au sujet des sanctions européennes ciblées à certains officiels congolais et du processus électoral en République Démocratique du Congo.

Léonard She Okitundu a eu, tour à tour, des entretiens, au siège de l’Union européenne, avec le secrétaire d’Etat français, Jean Baptiste le Moine, et la secrétaire général de la Francophonie, Mme. Michaël Jean, sur les questions brulantes d’actualités en RDC.

La rencontre avec le diplomate français a tourné autour des relations diplomatiques entre la RDC et la France. Le Chef de la diplomatie congolaise a, à cette occasion, condamné ces sanctions qu’il a qualifiées d’illégales et souhaité qu’on puisse privilégier dans l’avenir le dialogue entre les parties. Il a indiqué que la RDC se réserve le droit de riposter.

Léonard She Okitundu a indiqué que la « rencontre de ce jour augure des nouvelles perspectives dans les relations diplomatiques entre Paris et Kinshasa », soulignant que la France, par la voix de son secrétaire d’Etat, reste attachée à l’accord de la Saint Sylvestre du 31 janvier 2016.

Pour sa part, la secrétaire générale de la Francophonie, Michaël Jean, a focalisé l’essentiel de ces échanges sur l’évolution du processus électoral en cours en RDC et sur les sanctions européennes qui frappent certains officiels de la RDC. Le vice Premier She Okitundu a fait part à son hôte des conclusions du dialogue politique, lesquelles ont été sanctionnées par la formation du gouvernement d’union nationale dirigé par le Premier ministre BrunoTshibala. Il a également noté que le processus électoral lié à l’enrôlement des électeurs se déroule normalement et a déjà atteint le cap de plus de 30 millions de Congolais enregistrés. Selon lui, la RDC a obtenu gain de cause à Genève (Suisse) sur sa position consécutive au bras de fer avec la commission des droits de l’homme de l’Onu sur la situation humanitaire et judiciaire au Kasaï.

She Okitundu a, par ailleurs, annoncé la mise en place prochaine du Conseil national du suivi de accord (CNSA), la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la Communication (CSAC), conformément à l’Accord du 31 décembre 2016.

Le chef de la diplomatie congolaise s’est entretenu à Bruxelles avec Mme. Federica Moghenni, haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne sur les dossiers liés à la situation politique en RDC et des relations avec l’UE et la RDC. Le patron de la diplomatie congolaise a réitéré le rejet du gouvernement congolais concernant les mesures restrictives, dites « sanctions ciblées », qui ne respectent pas les grands principes du droit international, notamment la non ingérence dans les affaires d’un Etat et la souveraineté nationale, les valeurs de la Convention européenne des droits de l’Homme, dont le droit d’être entendu, ainsi que la présomption d’innocence.

Pour sa part, Mme. Federica Moghenni a exprimé l’importance attachée au partenariat entre l’UE et la RDC. Elle a insisté sur le fait que la tenue d’élections transparentes et démocratiques dans les plus brefs délais représente le moyen de sortir d’une impasse politique aux graves retombées sécuritaires, économiques et humanitaires.

Mme. Mogherini a rappelé également l’ouverture de l’UE à discuter des options pour appuyer le processus électoral, à partir de la définition du calendrier électoral.

Elle a souligné la nécessité pour la RDC de coopérer pleinement avec les experts des Nations unies pour enquêter sur les violations graves des droits de l’homme dans le Kasai.

Cette rencontre, selon le chef de la diplomatie congolaise est positive et constructive dans les relations diplomatiques entre la RDC et l’Union européenne. ACP/Kayu/BSG/Wet