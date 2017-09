Un chauffeur meurt dans un accident de circulation dans la commune de Kimbanseke

Kinshasa, 14 Sept. 2017 (ACP).- Un chauffeur de camion de marque Benz d’une société chinoise qui transportait du sable, a trouvé la mort jeudi, vers trois heures du matin dans un accident de circulation au quartier Kingasani dans la commune de Kimbanseke, à la hauteur de l’arrêt Q.3 et la direction Kin-Est de l’Institut national de sécurité sociale (INSS).

Des personnes trouvés sur place ont rapporté à l’ACP que le conducteur était seul à bord du véhicule et roulait à vive allure jusqu’à heurter une voiture en panne stationnée dans le sens inverse. Les éléments de la police dépêchés sur le lieu de l’accident ont réussi à retirer le corps de la victime avant de l’acheminer à la morgue de l’Hôpital de l’amitié sino-congolaise dans la commune de N’djili.

Un gros véhicule termine sa course dans une maison d’habitation sur le boulevard Lumumba

Par ailleurs, un gros véhicule de la société chinoise transportant du sable, en provenance de Maluku, roulant à tombeau ouvert sur le boulevard Lumumba, a terminé sa course dans une maison d’habitation, située en face du terrain RVA, dans la commune de Kimbanseke.

Selon les témoins contactés sur place, l’accident s’est produit vers deux heures du matin, au moment où il n’y avait plus de circulation, et le chauffeur du véhicule ayant perdu le contrôle, a quitté la chaussée en percutant le mur de la clôture, avant de terminer la course sur la résidence pendant que les occupants dormaient.

Une bonne partie de l’habitation a été fortement endommagée et le conducteur est mort des suites de ses blessures vers six heures du matin. Cependant, on n’a enregistré aucun mort parmi les occupants de la maison, signale-t-on. ACP/FNG/Kayu/Wet