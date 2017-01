Les chauffeurs des taxis, taxis-bus et motos préoccupés par la dégradation de la voirie urbaine à Matadi

Matadi, 20 Janv. 2017 (ACP).- Le délabrement très avancé des différents axes routiers de Matadi inquiète les conducteurs des taxis, taxis-bus et des motos, a appris jeudi l’ACP de l’Association des chauffeurs du Congo (ACCO)/Kongo Central.

Selon l’ACCO, la quasi-totalité des axes routiers de l’ensemble de la ville de Matadi sont en mauvais état, mais les plus piteux seraient les axes routiers Pala-Bala – rond-point Belvédère – Dalihas – Mikondo – Rond -point Mvuadu – Stade Lumumba pour la commune de Mvuzi, Kiamvu – Maison communale de Nzanza – camp Banana – pont Citra pour la commune de Nzanza et Libongo – Damar – Rond-point 2415 – Kiamvu et l’avenue Umba di Masiala dans la commune de Matadi.

Le souhait le plus ardent de la population est que l’exécutif provincial et national dote l’Office de voirie et drainage (OVD) des équipements pour assainir l’environnement de la ville de Matadi. ACP/Kayu/Wet