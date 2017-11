Le chef de la division de justice fustige le fonctionnent des organisations de la société civile/Maniema

Kindu, 09 Nov. 2017 (ACP).- Le chef de la Division Provincial de la Justice et Garde de Sceau, Lungonde Kibundila Rocky, a fustigé mercredi à Kindu, la manière dont naissent des organisations de la société civile notamment les confessions religieuses qui fonctionnent au Maniema sans documents d’identification conformément aux textes régissant ce secteur, a appris l’ACP.

Selon M. Lungonde Kibundila, plusieurs confessions religieuses et ONG de Développement fonctionnent en électrons libres au Maniema, sans se conformer aux obligations et autres exigences de l’Etat. Cette situation est à la base de plusieurs conflits récurrents au sein desdites organisations, a-t-il précisé ajoutant que le pouvoir judiciaire n’est pas juridiquement outillé pour trancher sans recourir à l’administration publique, souvent complice dans l’anarchie qu’elle favorise.

Dans un communiqué radiodiffusé dont copie a été remis à l’ACP, Lungonde Kibundila Rocky, demande à toutes les ONG confessionnelles et non confessionnelles ainsi que des organisations de la société civile non en règle vis-à-vis des instances judiciaires de se mettre en règle de peur de subir la rigueur de la loi en la matière. ACP/YWM/Kayu/Wet