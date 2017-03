Le chef de l’Etat invite le gouvernement à travailler sans désemparer

Kinshasa, 10 Mars 2017 (ACP).- Le Président Joseph Kabila Kabange a invité le gouvernement à continuer à travailler «sans désemparer», en dépit de l’agitation observée actuellement sur l’arène politique. «Le Premier ministre a transmis aux membres du gouvernement un message du Président de la République, Chef de l’Etat, les invitant travailler sans désemparer et sans se soucier de l’agitation observée sur l’arène politique en ce moment, en marge des discussions directes qui se déroulent entre les signataires et non signataires de l’Accord du 18 octobre 2016», a indiqué le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, dans son compte rendu de la première réunion extraordinaire du conseil des ministres tenue les 07 et 08 mars 2017.

Le gouvernement a, par ailleurs, «déploré les interprétations tendancieuses, contradictoires et non conformes à la lettre et à l’esprit aussi bien de la Constitution de la RDC que de l’Accord du 31 décembre 2016» de la récente Déclaration du Conseil européen sur la RDC.

Il a invité, dans ce cadre, les membres du conseil européen à mieux s’informer de la situation réelle en RDC, à se démarquer de la posture comminatoire qui transparaît à travers cette déclaration et à mieux intégrer à l’avenir les principes du respect mutuel et d’égalité qui régissent les relations internationales en général et les rapports entre l’Etat congolais et ses partenaires européens en particulier.

Suspension des importations des volailles et du matériel d’élevage de volaille usagé

Le gouvernement de la République a suspendu les importations des volailles, des œufs et produits dérivés et du matériel d’élevage de volaille usagé, à l’issue de sa première réunion extraordinaire tenue les 07 et 09 mars 2017, sous la présidence du Premier ministre Samy Badibanga, annonce le compte rendu de la rencontre parvenu vendredi à l’ACP.

Le conseil des ministres a, en outre, décidé l’envoi en urgence d’une équipe d’experts du niveau central pour appuyer les services locaux, en vue des investigations épidémiologiques notamment dans les provinces de la Tshuapa et du Nord-Kivu.

Il s’est également prononcé pour le renforcement des capacités des agents de terrain en surveillance épidémiologique, équipements et matériels, ajoute le document.

En réponse à l’alerte de l’Organisation mondiale de la santé animale de la survenue de certaines épidémies aussi bien dans les pays voisins qu’à l’intérieur de nos frontières, le conseil a mis sur pied une cellule de crise permanente comprenant en son sein des experts commis par les ministères de la Santé publique, de l’Environnement, du Commerce extérieur, de la Communication et des Médias de même que les délégués des partenaires au développement du secteur.

La grippe aviaire H5N8 en Ouganda et d’autres maladies animales et zoonotiques dans des pays voisins comme le Zika déclaré en Angola et le charbon bactérien ou Anthrax déclaré récemment en Zambie ainsi que la rage canine, la peste de petits ruminants, la péripneumonie contagieuse des bovins, la fièvre aphteuse, la pseudo peste aviaire et la peste porcine africaine, à l’intérieur de nos frontières, sont les épidémies épinglées par la riposte gouvernementale.

Un Forum à Kananga pour endiguer le phénomène «Kamuina Nsapu»

Le gouvernement a annoncé la tenue, dans les prochains jours à Kananga, d’un forum visant à sensibiliser la population et dissuader les jeunes qui seraient tentés de se laisser instrumentaliser par le phénomène «Kamuina Nsapu».

Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga qui l’a fait savoir dans le compte rendu de la réunion du conseil des ministres, tenue les 07 et 09 mars 2017, a ajouté que les membres du gouvernement ont déploré la résurgence des activités criminelles de quelques groupes armés terroristes dans certaines parties du pays.

Le conseil a salué à ce propos le professionnalisme de la Police nationale congolaise qui, en arrêtant le député Zacharie Badiengila alias Ne Muanda Nsemi, a permis de sauver des centaines de vies inoffensives.

Le conseil a, dans ce cadre, déploré la réapparition du phénomène «Kuluna» contre lequel une nouvelle opération de traque a été décidée ainsi que le dossier relatif aux obsèques perturbées de l’ancien Premier ministre Etienne Tshisekedi, décédé le 01er février dernier à Bruxelles, et les effets délétères causés par la découverte sur le marché de quelques faux billets de banque. ACP/Fng/JGD