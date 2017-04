Le Chef de l’Etat s’adresse à la nation mercredi devant le Parlement

Kinshasa, 04 Avril 2017 (ACP).- Le Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, s’adresse à la nation mercredi devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès, a annoncé mardi, le secrétaire général de la Majorité présidentielle (MP), Aubin Minaku, à l’issue des consultations entamées lundi avec la classe politique et sociale. «Nous nous sommes rendu compte que le Chef de l’Etat a réaffirmé son engagement à tout mettre en œuvre pour que nous organisions effectivement les élections, surtout que la CENI a déjà enregistré plus de 20 millions de personnes», a dit Aubin Minaku.

Le secrétaire général de la MP s’est en outre réjoui que le Chef de l’Etat se soit engagé à lever tous les points d’achoppement qui ont empêché la signature des arrangements particuliers, notamment la nomination du Premier ministre et la désignation du président du CNSA.

Selon Aubin Minaku, le président du CNSA sera une personnalité qui devra obtenir le quitus de toutes les composantes, acceptée par tous, neutre et à même de jouer le rôle de monitoring en vue des élections. Il a enfin soutenu que la Majorité présidentielle fera en sorte que toutes les composantes participent au processus.

Clôture des consultations

Le Président de la République Joseph Kabila Kabange a clôturé mardi au Palais de la nation, les consultations qu’il avait entamées lundi avec la classe politique et sociale en vue de trouver des solutions aux divergences sur la nomination du Premier ministre et la désignation du président du Conseil national du suivi de l’accord (CNSA) qui bloquent la mise en œuvre de l’Accord du 31 décembre 2016.

Le Chef de l’Etat s’est entretenu successivement avec les délégations du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, courant tshisekediste, humaniste et progressiste, du Front pour le respect de la Constitution, de la Majorité présidentielle ainsi que Valentin Mubaka en tant que personnalité politique.

Bruno Tshibala, porte-parole du Rassemblement, courant tshisekediste, a déclaré avoir remis au Président Kabila des propositions en vue de trouver des solutions aux points de divergence qui ne permettent pas l’application de l’Accord du 31 décembre 2016. «En ce qui concerne ces deux points de blocage, notre délégation était porteuse de quelques propositions destinées à surmonter les difficultés», a dit Bruno Tshibala, ajoutant qu’il appartient désormais au Chef de l’Etat d’en tirer les conséquences.

De son côté, Fidèle Babala, député national/MLC, porte-parole du «Front pour le respect de la Constitution», a indiqué que sa présence au Palais de la nation était consécutive à une invitation adressée à cette plateforme par le Chef de l’Etat.

Selon lui, le Front a échangé avec le Président de la République sur les deux divergences qui sont restées en suspens lors des discussions directes entre les parties prenantes aux négociations sur les arrangements particuliers.

Il a par ailleurs dit avoir réitéré la décision du Front de ne pas faire partie du gouvernement qui sera mis en place à l’issue de la signature «probable» de ces arrangements. Il a également récusé l’idée selon laquelle le président du Rassemblement soit automatiquement le président du CNSA, réaffirmant l’ambition du «Front pour le respect de la Constitution» de diriger cette structure.

Valentin Mubake reçu en tant que personnalité

Valentin Mubake, membre de l’UDPS, a déclaré avoir été reçu par le Président de la République en tant que personnalité politique. «Je ne suis pas ici pour représenter un regroupement politique quelconque. Je ne suis pas ici en tant que Rassemblement», a précisé Valentin Mubake, ajoutant que «le Chef de l’Etat m’a envoyé une invitation en tant que personnalité et j’ai cru bien faire en répondant à cette invitation».

Il confirmé avoir examiné avec le Chef de l’Etat les voies et moyens pour que le pays aille de l’avant afin de mettre en application l’accord du 31 décembre de manière intégrale et le plus rapidement possible. M. Mubake a loué la démarche du Chef de l’Etat «pour autant que la nation congolaise soit au cœur de cette consultation». ACP/Fng/JGD