Le chef de la MONUSCO confirme l’incursion des M23 en RDC

Kinshasa, 08 fév. 2017 (ACP).- Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC Maman Sidikou a confirmé mercredi à Kinshasa l’incursion d’éléments des ex-M23 en RDC. « Evidement, c’est une évidence, nous avons été informés, nos recherches ne nous ont pas permis de les repérer à causes des montagnes, mais nous nous sommes rendus en Ouganda pour ce dossier, l’Ouganda a confirmé la présence de 100 et le Rwanda en a confirmé plus au moins 35 », a déclaré le chef de la MONUSCO, en réponse à une question de la presse.

« En 2012 et 2013, ils ont été combattus par les FARDC avec le soutien de la MONUSCO ; aujourd’hui s’ils viennent, ils seront combattus », a indiqué Maman Sidikou, ajoutant que « Makenga et ses hommes ont choisi la voie des armes, nous répondrons par les armes ». ACP/Fng/Zng/May