la chefferie de Bakwa Kalonji appelle sa population à l’unité et à la cohésion

Tshilenge, O6 juillet 2O17(ACP).- Le chef de Bakwa Kalonji, Ladislas Kadima Kanguvu IV, qui intervenait mercredi, sur les antennes de différentes chaines des radios locales, a exhorté la population de son ressort à l’unité et cohésion pour ensemble combattre les auteurs de l’insécurité sociale qui touche certaines localités de sa chefferie, à Bena Mpunga, Bena Tshisuaka et Bakwa Lukusa où plusieurs jeunes se sont faits enrôler dans les rang des miliciens.

Il a invité la population qui traine encore dans la brousse de regagner les centres de leurs entités en les rassurant le retour effectif du calme dans leurs milieux résidentielles. S’agissant de certains chefs de groupements, des localités et des villages cités d’être des partenaires des miliciens, il a indiqué que ceux-ci seront jugés et suspendus de leurs fonctions et remplacés par les membres des familles régnantes qui seront désignés conformément aux us et coutumes Bakwa Kalonji. ACP/FNG/YWM/Kayu/BSG/KGD