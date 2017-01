Les chefs des quartiers responsabilisés pour sensibiliser la population  à s’enrôler à Mbandaka

Mbandaka, 12 Janv. 2017 (ACP).- Mme le maire de la ville de Mbandaka, Annie Bomboko Bombelenga, a responsabilisé les chefs des quartiers de sa juridiction administrative, à sensibiliser la population à l’opération d’identification et d’enrôlement en cours dans la province de l’Equateur.

Mme le maire, a instruit ses collaborateurs de la base, au cours d’une rencontre, mardi avec ces derniers, en leur recommandant de témoigner en faveur des congolaises et congolais ayant perdu leurs anciennes cartes d’électeurs.

Dans ce même ordre d’idées, elle a insisté sur l’enrôlement des mineurs de 16 ans révolus, précisant qu’ils n’ont pas droit de participer aux élections de 2O17, mais sont plutôt concernés par celles de 2O18.

L’autorité urbaine est revenue, à maintes reprises, sur l’importance de s’enrôler afin de permettre à chaque mbandakaise et mbandakais, d’obtenir sa carte d’électeur pour exercer, pendant le vote, ses droits civiques et politiques et surtout être utile. ACP/Kayu/Wet