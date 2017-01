Chergui et Fatima Kyari Mohammed candidats à la présidence de la Commission Paix et sécurité de l’UA

Kinshasa 28 Janv. 2017 (ACP).- Les Chefs d’États africains choisiront lundi prochain le commissaire à la Paix et à la Sécurité pour les quatre prochaines années entre deux candidats, le sortant Smaïl Chergui et la Nigérianne Fatima Kyari Mohammed, rapporte samedi rfi. Smail Chergui défend « une continuité dans la réalisation des objectifs de notre organisation pour taire les armes, pour promouvoir réellement la prévention, la lutte contre tous ces fléaux, qu’ils soient terroristes, qu’ils soient d’économie criminelle. Opérationnaliser l’architecture africaine de paix et sécurité ».

Fatima Kyari Mohammed dit avoir pour elle d’être « une femme. Ce serait la première fois qu’une femme serait sur ce poste. Ce serait la première fois pour le Nigeria aussi. La paix et la sécurité sontprioritaires pour le Nigeria, avec Boko Haram ». ACP/ZNG/Kgd