La Chine prête à approfondir sa coopération avec la RDC

Kinshasa, 30 sept. 2017 (ACP).- La Chine est prête à travailler avec la RDC pour approfondir, sur tous les plans, la coopération bilatérale dans l’intérêt supérieur des deux peuples, a annoncé samedi M. Wang Tongqinq, ambassadeur de Chine en RDC, lors de la commémoration du 68 ème anniversaire de la République Populaire de Chine.

Pour M. Wang, la coopération sino-congolaise a devant elle de belles perspectives et renferme un énorme potentiel de développement. S’agissant de l’investissement chinois en RDC, il a enregistré une forte augmentation, apportant une contribution positive à la croissance des recettes fiscales et à la création d’emplois au pays, a-t-il dit.

« Nous savons que la RDC traverse une situation difficile, mais nous demeurons optimistes sur la capacité qu’a le peuple congolais à surmonter ces difficultés temporaires et embrasser un avenir promoteur. Autant nous militons pour la paix et la stabilité dans le monde, autant nous sommes appelés à soutenir les efforts de paix et de stabilité en RDC, gages de prospérité et de développement pour toute l’Afrique», a souligné le chef de la mission diplomatique chinoise.

Il a, en outre, fait savoir que l’attention de la Chine pour la marche du monde va de pair avec sa sollicitude pour l’Afrique et pour la RDC, ajoutant que les relations sino-africaines ont connu des progrès considérables sur la base de l’amitié traditionnelle.

«Les deux parties ont établi un partenariat stratégique global, inaugurant ainsi une nouvelle ère dans la coopération gagnant-gagnant et le développement ‘’partagé’’ entre la Chine et l’Afrique», a indiqué M. Wang, qui a souligné que grâce aux efforts conjoints des deux parties, la mise en œuvre des acquis du Forum tenu lors du Sommet de Johannesburg sur la Coopération sino-africaine avance dans des conditions heureuses.

L’Organisation du 19ème Congrès national du Parti communiste chinois, le 18 octobre prochain

L’ambassadeur de Chine, Wang Tongqinq, a, par ailleurs, annoncé l’organisation du 19ème Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) le 18 octobre prochain en vue de dresser le bilan de cinq années écoulées et de planifier le développement pour les cinq ans à venir.

Wang Tongqinq a indiqué que la Chine croit fermement en une communauté de destin pour toute l’humanité. Elle demeure attachée et fidèle à sa voie de développement pacifique et promet, en conséquence, l’avènement d’un nouveau type de relations internationales caractérisées par la coopération gagnant-gagnant.

S’agissant des cinq dernières années, sous la conduite du Comité central du PCC placé sous la direction du camarade XI Jinping, le peuple chinois a œuvré, conformément à la stratégie en quatre volets visant notamment à accomplir la construction in extenso d’une société de moyenne aisance , à promouvoir l’Etat de droit, à renforcer la gouvernance stricte du Parti afin de progresser dans le développement économique, politique, culturel, social et écologique du pays.ACP/YWM/BSG/Wet