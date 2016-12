Choix judicieux du régime alimentaire pour mieux vivre avec le diabète

Kinshasa, 28 déc.2016(ACP).- Pour mieux vivre avec le diabète, il est impérieux d’opérer un choix judicieux quant au régime alimentaire.

Les Dr Sese Alegre Silvia et Shomba Lelo Rita de l’unité diabète-hypertension au Centre Hospitalier de Monkole, le soulignent dans leur document « vivre avec le diabète, mon régime alimentaire» parvenu mercredi à l’ACP.

Dans le cadre du choix alimentaire, les deux spécialistes préconisent les différentes classes d’aliments notamment les protéines que l’on retrouve dans les viandes, les poissons, l’œuf, la volaille, le lait, les chenilles, les haricots, les arachides ; les graisses ou les lipides.

Ils alignent les glucides ou carbohydrates notamment les pains, la farine de manioc, la chikwangue, la pomme de terre, la patate douce, le riz, la pâte, les haricots rouges, les lentilles, les pois chiches.

Ceux d’absorption rapide tels que le sucre, le miel, les confitures, les pâtisseries, les boissons sucrées, les fruits auxquels s’ajoutent les fibres alimentaires présentes dans les fruits, les légumes, les céréales y compris les vitamines et minéraux présents dans plusieurs aliments tels que les fruits, les poissons, les viandes et les légumes.

Une alimentation équilibrée se compose d’environs 50 pourcent de glucides, 30 pourcent de lipides et 15-20 pourcent de protéines. Chaque jour, il faut ajouter 2 à 3 litres d’eau ou boissons non sucrées.

Quant à l’orientation de base, les deux médecins recommandent de privilégier l’huile d’olive, le soja, l’arachide ou maïs, d’éviter l’huile de palme et la noix de coco ; de limiter le plus possible le beurre, la charcuterie, les pâtisseries, les biscuits, les sauces et les fritures ; le pain et dérivés de la farine, les fruits et aliments ayant gout sucré jamais seuls, toujours avec des aliments apportant des fibres et protéines ;de préférer les aliments riches en fibres, les glucides d’absorption lente et les lipides d’origine végétale ;de privilégier les aliments grillés, cuits, mijotés en « liboke », au four, à l’eau ou à la vapeur, en broche. ACP/Zng/May