Le choléra frappe de plein fouet la cité d’Uvira

Bukavu, 11 Sept. 2017 (ACP).- L’épidémie de choléra déclarée 7 aout dernier au Sud-Kivu, frappe de plein fouet la cité Uvira, avec un seuil épidémiologique de 25 cas par semaine, a indiqué lundi la zone de santé d’Uvira. Selon lui, la cité d’Uvira enregistre deux morts sur le 335 (trois trente-cinq) cas de malades.

Contacté par l’ACP, la zone de Santé d’Uvira indique que les contrées de Kasenga, Kamvinvira, Kiyaya et Kilomoni sont les plus touchées dans la mesure ou elles manquent d’eau potable. Cette zone de Santé invite les habitants au lavage de mains avant de manger, après les toilettes avant d’allaiter les bébés et au nettoyage des fruits avant de les mangers. ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD/FMB