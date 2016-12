Christian Lumwanga se réjouit du bon déroulement du championnat de l’EUFGO

Goma, 25 Déc. 2016 (ACP).- Christian Lumwanga, président de l’Entente urbaine de football de Goma (EUFGO), s’est réjoui dernièrement, au chef-lieu du Nord-Kivu, du bon déroulement du championnat en cours de la saison sportive 2016-2017.

Le bon déroulement de la compétition souligne une année particulière par rapport aux éditions précédentes au vu des objectifs planifiés et atteints sans beaucoup de peine, a souligné le président Lumwanga lors d’un entretien avec l’ACP.

Aucun report de match n’a été enregistré, ni des matches non joués comme lors des saisons écoulées, a-t-il signifié, avant d’affirmer que plusieurs équipes avaient même eu à harmoniser les documents afférents de leurs joueurs bien avant l’ouverture du championnat. Parmi les satisfactions du numéro un de l’EUFGO, il y a la participation réussie de l’AS Dauphin Noir et du DC Virunga au championnat de la Ligue nationale football (LINAFOOT) et la réintégration de l’AS Mont Rwenzori à l’EUFGO, après une saison passée en suspension.

Il a énuméré plusieurs obstacles auxquels l’EUFGO est confrontée, notamment le fait que le championnat urbain n’arrive toujours pas à grossir, avec seulement 6 clubs inscrits par manque de moyens matériels et financiers suffisants. La ville de Goma connaît un grand retard en matière des infrastructures sportives adéquates, a-t-il reconnu, avant de d’inviter les sportifs du Nord-Kivu à la patience et à la persévérance, les travaux d’achèvement du stade de l’Unité pourront reprendre bientôt.

Bankine bat Balinda Amani (2-0)

L’US Bankine a battu le FC Balinda Amani sur le score de 2-0, dimanche au stade des Volcans du quartier Birere, à Goma, en match comptant pour la 8ème journée du championnat de division I. En deuxième explication, l’AS Kabasha a laminé le FC Tembo sur la marque de 7-0.

362 buts marqués contre 362 encaissés à la mi-saison à l’EUFLU Lubumbashi, 25 déc. 2016 (ACP).- L’Entente urbaine de football de Lubumbashi (EUFLU) a connu, à mi-parcours du championnat de division I, 362 buts marqués contre 362 encaissés sur les 272 matchs joués aux stades Frédéric Kibasa-Maliba de la commune de Kenya et TP Mazembe de la commune de Kamalondo.

Le volet administratif et technique dévoilé par le comité exécutif de cette entité sportive retient que les 17 clubs engagés ont joué 16 matches chacun, au cours de la phase aller. Voici, par ailleurs, comment s’établit le classement à l’issue de la 16ème et dernière journée de la première manche :

n° clubs J BP BC pts 1 Ecofoot Kat 16 37 18 37 2 Corbeaux Kfa 16 33 9 33 3 Aigle de Joli Site 16 21 9 32 4 Saint Pierre 16 31 18 31 5 Scom Mikishi 16 24 11 28 6 Katanga Stars 16 23 15 28 7 Blessing FC 16 26 21 27 8 Brasimba 16 17 17 25 9 FC Kenya 16 19 22 23 10 NV Talents 16 19 22 20 11 SAY FC 16 14 19 16 12 Ngwana 16 21 34 16 13 US Hatari 16 13 20 15 14 FC Lac 16 16 27 15 15 CAF Les Stars 16 21 34 16 16 FC Umoja 16 15 30 9 272 362 362

ACP/Mat/Kgd