Christina et Damien vont bénéficier des opérations de leurs malformations

Kinshasa, 10 mars 2017 (ACP).- Christina, une petite fille de 4 ans et Damien, un petit garçon de 3 ans, vont bénéficier des opérations de leurs malformations, indique un communiqué de presse de l’Ambassade de France en RDC parvenu jeudi à l’ACP.

Selon ce communiqué, Christina est née le 15 octobre 2012 en République Démocratique du Congo et vit à Kinshasa avec sa mère, infirmière au chômage et son frère de 6 ans. Elle est atteinte d’un retour veineux pulmonaire anormal total (RVPAT): connexion anormale des veines pulmonaires à l’oreillette gauche. Les symptômes sont un essoufflement et une fatigabilité à l’effort.

La correction de sa malformation nécessite une chirurgie qui lui sera offerte en juin 2017 à Paris. Elle sera opérée par l’équipe médicale de l’Hôpital Privé Jacques Cartier à Massy quelques jours après son arrivée en juin prochain dans sa famille d’accueil, une famille bénévole. Quelques jours après son hospitalisation et sa convalescence au Château des Côtes, elle rejoindra sa famille d’accueil et si elle est guérie et est en pleine forme, elle retrouvera ses parents à Kinshasa quelques semaines plus tard.

Par ailleurs, Damien qui est né le 16 décembre 2013 en République Démocratique du Congo vit à Kinshasa avec ses parents, qui sont à la recherche d’un emploi et de ses 6 frères et sœurs. Il est atteint d’une tumeur cardiaque, dont la malformation sera aussi corrigée par une chirurgie en mai 2017 à Paris.

Damien sera accueilli par une famille d’accueil bénévole le 12 mai prochain et sera opéré quelques jours après son arrivée par l’équipe médicale de l’Hôpital Jacques Cartier à Massy.

Après quelques jours de son hospitalisation et de sa convalescence au Château des Côtes, il rejoindra sa famille d'accueil. Comme pour Christina, s'il est guéri et en pleine forme, il retrouvera ses parents à Kinshasa quelques semaines plus tard. Les deux enfants bénéficieront de l'accompagnement de l'Association Aviation Sans Frontières pour leur retour.