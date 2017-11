Un ciel nuageux avec des faibles pluies attendu lundi sur Kinshasa

Kinshasa, 26 Nov. 2017 (ACP).- Un ciel nuageux avec des faibles pluies isolées seront observés lundi sur la ville de Kinshasa, entre 12 heures et 18 heures, avec une température de 29°C, indiquent les prévisions de L’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT), parvenues dimanche à l’ACP.

De 6 heures à 12 heures et le soir entre 18 heures et minuit, la température moyenne variera entre 22°C et 25°C. Le lever du jour à Kinshasa est prévu à 05 h 43 min 00 sec, tandis que son coucher se fera à 17 h 51 min 56 sec, souligne METELSAT.

Prévisions pour les provinces de la RDC

La source fait savoir qu’un ciel nuageux avec des éclairs est attendu dans le Kongo central, l’Equateur et le Mai-Ndombe, tandis qu’un ciel nuageux avec pluies sera observé dans les provinces du Haut et Bas-Uele, de l’Ituri, du Nord et Sud Kivu, du Maniema, du Lomami, du Sankuru, du Kasaï, du Kasaï central, du Kasaï-Oriental, du Tanganyika, du Lualaba, du Haut Lomami ainsi que du Haut Katanga.

Des oranges avec pluies, précise METELSAT, sont prévu dans le Kwango, le Kwilu, la Tshuapa, la Mongala, la Tshopo ainsi que le Sud et Nord-Ubangi. Les températures dans les principales villes de la RDC seront observées de manière suivante : Matadi 29°C et 23°C, Bandundu, Kisangani et Kindu 31°C et 24°C, Inongo et Mbandaka 27°C et 25°C, Boende et Mbuji-Mayi 28°C et 25°C, Lisala, Kananga et Isiro 30°C et 24°C, Buta 33°C et 24°C, Goma 21°C et 17°C, Bukavu 22°C et 19°C ainsi que Lubumbashi 27°C et 21°C, a-t_elle conclu. ACP/Fng/JGD