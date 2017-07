Cinq conteneurs don de la Monusco à la PNC

Bukavu, 27 juillet. 2017 (ACP).- Le bureau de la Monusco Sud-Kivu a remis mardi à Bukavu, cinq conteneurs modifiés et équipés au commissariat provincial de la police nationale congolaise.

La Monusco, à travers sa section anti mines UNMAS, vise par ce don, la sécurisation des personnes et de leur bien à Bukavu et dans les territoires.

Le commissaire provincial de la PNC au Sud-Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Louis Second Karahwa a indiqué que ces conteneurs ne sont pas de lieu de détention mais plutôt des endroits de contact entre la population et la police. Ces conteneurs seront placés dans des coins jugés chauds à Bukavu et à Kabare, a-t-on appris. ACP/FNG/YWM/Kayu/May