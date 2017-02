Une cinquantaine de filles-mères encadrées prises en charge en  planification familiale en 2016

Kinshasa, 27 fév. 2017 (ACP).- Une cinquantaine de filles-mères de la commune de Ngiri-Ngiri ont bénéficié, au cours de l’année 2016, d’un encadrement dans le domaine de la planification familiale (PF), grâce à l’ONG «Kobota Elengi » en vue de lutter contre la mortalité maternelle et infantile, indique un document de cette structure reçu lundi à l’ACP.

Selon la source, ces filles ont participé à des formations en cette matière et ont choisi, avec l’accompagnement de leurs parents, l’une des méthodes appropriées afin d’éviter des grossesses non désirables.

A la suite de multiples décès enregistrés parmi cette catégorie de personnes dont l’âge varie entre 15 et 17 ans, lors des accouchements, l’ONG s’était décidée à récupérer certaines filles-mères qui pourraient encore poursuivre les études, malgré l’erreur commise.

Créée en 2010 à Kinshasa, «Kobota Elengi », une des structures de l’Association du Bien-être Familial (ABEF), a pour objectif d’aider les femmes et les jeunes filles à adopter des méthodes utiles en vue de naissances équilibrées dans la société et d’éviter des grossesses précoces et la mortalité infantile ou maternelle. Elle encadre à ce jour 200 personnes vulnérables dont 120 femmes et 80 filles-mères.

