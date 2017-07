Le CIO prend acte des résultats de l’élection du COC

Kinshasa, 21 Juillet 2017 (ACP).- Le Comité international olympique (CIO) a pris acte des résultats de l’élection des membres du Comité olympique congolais (COC), tenue le samedi 8 juillet 2017 à Kinshasa.

Selon une correspondance de cet organisme planétaire adressée aux correspondants officiels du COC, le président Amos Mbayo Kitenge et le secrétaire général Herman Mbonyo Lihumba et parvenue vendredi à l’ACP, le CIO félicite tous les membres du nouveau comité avant de remercier l’ensemble des candidats et toutes les parties ayant œuvré pour faire arriver le processus à son terme.

Le CIO a en outre promis son soutien au COC tout en souhaitant plein succès aux membres du nouveau comité élu pour le nouveau quadriennal et en leur demandant de faire le nécessaire pour travailler désormais de manière sereine et harmonieuse avec l’ensemble des membres et les partenaires concernés, dans un climat de confiance réciproque et dans l’intérêt du développement du mouvement olympique et sportif et des athlètes de la RDC. ACP/Mat/JGD