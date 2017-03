La CIRGL décide de mettre fin à l’exploitation illégale des ressources de la région

Kinshasa, 25 mars 2017(ACP).- La mise en application du protocole de la CIRGL relatif à la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles est l’une des conditions susceptibles de ramener la paix dans la Région des Grands Lacs.

Cette recommandation a été émise par les secrétaires permanents et généraux des 12 pays membres de la CIRGL, réunis du 22 au 24 mars en Conférence régionale au Beatrice Hôtel, dans la commune de la Gombe, pour combattre cette exploitation et ramener la paix dans la Région.

Ces recommandations seront transmisses aux Chefs d’Etat et de gouvernement de la Région signataires de la Déclaration de Dar es-Salaam sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région des Grands Lacs pour s’acquitter de leurs engagements.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Yves Kisombe a salué l’organisation des assises de Kinshasa dont les recommandations, selon lui, permettront aux Chefs d’Etat de la Région de matérialiser leurs engagements dans la mise en œuvre du Pacte de la CIRGL.

Il a émis le vœu de voir les populations de la Région associées aux missions allouées aux points focaux des Etats membres dans la lutte contre les crimes de contrebande, car a-t-il soutenu, ces populations constituent les premières victimes des crimes de ces conflits, des violences et des destructions, du crime organisé, du trafic illicite et même du terrorisme.

Il a rappelé que la Région des Grands Lacs est l’une des régions africaines les plus riches en ressources naturelles et une des plus agitées et que malgré toutes ces richesses en quantité abondante, elle reste malheureusement en proie à la pauvreté, aux violences, aux conflits armés et au pillage de ses ressources naturelles.

Le vice-ministre des Affaires étrangères a fait savoir que depuis 2012, la RDC s’est déjà engagée dans la lutte contre l’exploitation illégale et le commerce illicite des ressources naturelles ainsi que la fraude et la contrebande sur l’ensemble de son territoire en mettant en œuvre les six outils de l’Initiative régionale sur les ressources naturelles (IRRN).

Il a noté aussi que la RDC a pris des dispositions légales réglementaires en rapport avec les exigences de l’OCDE et de la CIRGL en laçant en Juillet 2013 son premier certificat, précisant qu’à ce jour plus de cinq mille certificats ont été émis, appelant ainsi les autres Etats membres de la CIRGL à emboîter le pas aux efforts de la RDC.

Il a salué les efforts consentis par les Chefs d’Etat et de gouvernement de la Région dans la restauration de la paix et de la sécurité dans la région.

Le représentant du secrétaire exécutif de la CIRGL, l’ambassadeur Ambey Liyabo a pour sa part, salué les efforts de la RDC dans la consolidation et la stabilité de la paix dans la Région des Grands Lacs.

De son côté, le coordonnateur national de la CIRGL, Kakese Mvunda a souhaité voir les recommandations issues de la rencontre de Kinshasa contribuer à mettre un terme à cette exploitation et à ramener la paix dans la Région des Grands Lacs.

Pour rappel, le 15 décembre 2006, les Chefs d’Etats et de gouvernements de la Région ont matérialisé leur volonté contenue dans la Déclaration de Dar es-Salaam en signant le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région des Grands Lacs. Dans ce traité régional, les Etats membres se sont engagés à harmoniser les dispositions de cet important instrument politique et juridique, y compris le Protocole de lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles qui a fait l’objet des assises de Kinshasa.

Les assises de Kinshasa ont regroupé les secrétaires permanents et généraux des 12 membres de la CIRGL, notamment la RDC, la République du Congo, la Zambie, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Soudan, le Soudan du Sud, la République Centrafricaine, l’Angola et Kenya qui ont peaufiné des stratégies pour la domestication de ce protocole de lutte contre l’exploitation illégale et illicite des ressources naturelles dans la Région des Grands Lacs qui pousse les groupes armés à s’autofinancer pour mettre en péril la sécurité dans la Région. ACP/Zng/May