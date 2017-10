La CIRGL s’engage dans la recherche du retour d’une paix durable en RDC

Brazzaville/Kintélé, 19 oct. (ACP).- M. Denis Sassou N’Guesso, Président de la République du Congo et Président en exercice de la CIRGL s’est engagé, de concert avec ses pairs de la région, dans la recherche de solutions pour le retour à une paix durable en République Démocratique du Congo.

Le Chef de l’Etat congolais qui s’exprimait jeudi, au Centre international de conférence de Kintélé, à l’ouverture de la 8è réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, a déclaré que « la paix n’a pas de prix et mais qu’il faut des acteurs déterminés à la promouvoir et la consolider ».

« C’est pour cela que nous adressons nos remerciements les plus sincères à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur précieux accompagnement dans ce cheminement vers la paix et la stabilité de la région », a lancé le Président Denis Sassou N’Guesso.

Le Président en exercice de la CIRGL a par ailleurs exprimé la nécessité de créer les conditions de la matérialisation des principes constitutifs de l’Accord-cadre considéré comme un mécanisme essentiel menant à la paix et la stabilité de la République Démocratique du Congo et dans la région.

Il a en outre souhaité que les présentes assises consacrent le choix judicieux d’un plaidoyer pour un lendemain d’espérance. ACP/Kayu/May