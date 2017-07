Le classico Mazembe-V. Club, un rendez-vous de tous les enjeux mercredi à la LINAFOOT

Kinshasa, 18 juillet 2017 (ACP) – Le classico TP Mazembe-AS V. Club sera un rendez-vous de tous les enjeux et scellera le sort du play off du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), mercredi au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, dans le cadre de la 14ème et dernière journée.

Les deux clubs, bien qu’assurés de leur participation à la prochaine Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), en 2018, se livreront une lutte sans relâche en vue de conquérir la couronne au bout d’un championnat à plusieurs rebondissements. A retenir que les deux concurrents ne se sont pas lâchés d’une semelle jusqu’au bout.

Les Corbeaux lushois ont une revanche à prendre et devront chercher à rendre aux Dauphins Noirs kinois la monnaie de leur pièce du fait qu’ils avaient perdu par 0-1, but d’Etekiama Tady Agiti (83ème minute sur penalty), le dimanche 7 mai dernier au stade des Martyrs, à Kinshasa, lors de la 7ème journée. Ils ne manqueront pas de mettre à profit l’avantage du terrain et le soutien du public.

Le site tpmazembe.com ne manque pas de saisir l’occasion de mobiliser les troupes pour la victoire finale : « ‘Tuba uwe’ ce refrain mazembien de la victoire sera réclamé dans toutes les tribunes du Temple des Badiangwenas mercredi dès l’entrée des joueurs sur la pelouse. Ulcérés par l’arbitre au match aller, les supporteurs ne tiennent qu’à une revanche sur Vita, non sur tapis vert mais sur le terrain et sans assistance de l’homme en noir. Et si, 90 minutes plus tard, nos vaillants Corbeaux rendaient le sourire aux fans, ce ne sera que cerise sur le gâteau d’une saison où les hommes de Pamphile Mihayo vont prouver qu’ils méritent la couronne. »

Et le site de mettre en garde les Mazembiens : « En face, on devrait voir une formation kinoise bâtie autour d’un solide discours de son coach ancré sur un sursaut après le cuisant échec en compétition africaine. « Il faudra être gaillard devant cette équipe qui est la référence au pays, écrivez votre propre histoire, prouvez que ce n’était qu’un faux pas dans notre parcours en quittant la phase de groupes de la Ligue des Champions… » Ce discours, Jean Florent Ibenge le fera mémoriser comme un leitmotiv à ses joueurs et ne cessera de le leur rappeler à chaque heure et cela jusqu’au coup de sifflet final, indique tpmazembe.com.

Cette confrontation exige de l’organisateur la sécurisation du stade de la commune de Kamalondo, à l’intérieur comme à l’extérieur, sans oublier la désignation des arbitres ayant un sens élevé de responsabilité.

Les joueurs de V. Club encore à Kinshasa

Toute la délégation de l’AS V. Club n’a pas pu se rendre à Lubumbashi, mardi 18 juillet comme initialement prévu. Tous les joueurs, l’entraîneur Jean Florent Ibenge Ikwange et l’entraîneur des gardiens Albert Tubilandu Dimbi n’ont pas effectué le déplacement de la capitale du cuivre faute de places dans l’avion alors qu’ils sont munis de leurs titres de voyage. Ils rejoindront mercredi la première partie de la délégation. ACP/Mat/Kgd