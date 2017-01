Climat sécuritaire troublé dans la ville de Mwene Ditu

Mwene Ditu, 27 janv. 2017 (ACP).- Le gouverneur de province de Lomami, Patrice Kamanda Tchibangu Muteba, séjourne depuis mardi dernier dans la ville ferroviaire de Mwene Ditu où il est allé se rendre compte de la situation sécuritaire troublée suite à l’incursion des présumés miliciens partisans de feu chef Kamuina Nsapu.

Le gouverneur de province qui est à la tête du comité provincial de sécurité, a visité à son arrivée le bureau de la Police nationale congolaise de la commune de Bondoyi saccagé par les miliciens lors de leur passage de quelques minutes. Il a saisi cette opportunité pour encourager ses administrés qu’il a assuré des dispositions sécuritaires prises pour garantir leur protection et l’intégrité territoriale.

Patrice Kamanda qui exhorte la population à la collaboration avec les services de l’ordre pour dénoncer les suspects présumés miliciens Kamuina Nsapu, promet de consolider la paix et la cohésion nationale selon l’esprit et la détermination du Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange qui ne ménage aucun effort pour assurer aux congolais, un climat apaisé sans lequel aucun développement n’est possible.

Le calme est revenu dans la ville ferroviaire où la population vague librement à ses occupations. Le gouverneur de province a eu à suivre aux côtés de la population, des rencontres de la CAN dans la cour de l’hôtel de ville.

Le maire de Mwene Ditu, Pontien Tchiband Tondoyi rapporte que lors de leur incursion, les miliciens ont attaqué la mairie dans la soirée de samedi dernier, et ont emporté quelques armes de guerre, des effets militaires, un commissariat de la police de la commune de Bondoyi pillé et saccagé avec tous les documents brûlés et des détenus libérés. C’est la première fois, depuis l’apparition du phénomène Kamuina Nsapu, que la ville de Mwene Ditu a été attaquée. ACP/Mat/JGD/Fmb