Les cliniques universitaires de Lubumbashi dotées de matériels médicaux modernes

Lubumbashi, 30 Déc. 2016 (ACP).- Les Cliniques Universitaires de Lubumbashi viennent d’être dotées de matériels médicaux modernes, notamment de six concentrateurs d’oxygène, vingt-cinq spéculons, dix tensiomètres électroniques, dix appareils d’oxymétrie, quatre aspirateurs portables, d’un appareil d’incubateur.

Ces matériels commandés en Afrique du Sud par l’Université de Lubumbashi, (UNILU) seront utilisés par les spécialistes congolais formés en Belgique dans le cadre du partenariat entre l’UNILU et l’Université de Mons.

Le médecin directeur de cette institution médicale, Dr. Jean-Claude Mwamba, a déclaré que ces matériels permettront à cette structure hospitalière de répondre à sa triple mission, à savoir l’enseignement, la recherche et les soins de qualité à mettre à la disposition de la population de l’ex-Katanga.

Par ailleurs, le recteur de l’UNILU, Pr. Gilbert Kishiba Fitula, a inauguré deux laboratoires, l’un spécialisé dans les tests fiables du VIH/SIDA et l’autre dans le traitement des maladies mentales, avant de remettre de couvertures, draps et oreillers pour le bon fonctionnement des Cliniques universitaires inaugurées en 1923 et dotées d’une capacité d’accueil de 213 lits. ACP/Mat/Wet