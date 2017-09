Clôture à Bandundu de la Foire pilote du développement rural dans la province du Kwilu

Bandundu, 19 sept. 2017 (ACP).- La première édition de la foire pilote du développement rural (FODERU) de la province du Kwilu a été clôturée lundi à dix-huit heures dans la ville de Bandundu, par le gouverneur intérimaire de cette entité, Nicolas Bulukungu, en présence des notabilités locales, de la population, des responsables et membres des organisations paysannes venus de l’intérieur du Kwilu.

L’autorité provinciale a, dans son discours de clôture, encouragé cette initiative qui a duré huit jours et souhaité son organisation régulière à travers la province. Il a rendu ensuite un hommage mérité au président de la République Joseph Kabila Kabange, pour son implication dans le développement de l’agriculture et du développement rural dans le pays, dans le contexte de la révolution de la modernité.

Le Kwilu tire l’essentiel de ses revenus de l’agriculture, a-t-il dit, relevant la nécessité pour la population locale d’être suffisamment informée de façon régulière sur les différentes techniques de promotion agricole, en vue d’une plus grande productivité, avant de promettre l’implication du gouvernement provincial et d’apprécier l’appui financier des partenaires PAPAKIN et CTB/PRODADEKK (programme de développement agricole et de désenclavement dans les provinces du Kwilu et du Kwango de la coopération belge au développement).

Pour sa part, le ministre provincial de l’agriculture, pêche et élevage du Kwilu, Guy Luyela, a souligné que la population urbaine et paysanne a beaucoup appris de cette foire, dans les domaines, notamment, de la transformation des produits agricoles, des technologies appropriées et d’autres initiatives « louables » des organisations paysannes.

« Je souhaite ardemment que le Kwilu devienne le plus grand producteur et exportateur des huiles de sésame, d’arachides et de courge, des détergents en poussière fabriqués à base des produits locaux et de la farine pour la fabrication de pains, beignets et galettes obtenue avec les tubercules de manioc, exposés dans les stands de la foire, en vue de réduire la pauvreté et le déficit alimentaire », a-t-il martelé.

Auparavant, l’inspecteur provincial du développement rural, Victor Kapiten Bonso, avait sollicité une ligne de crédit dans le budget provincial au bénéfice de la FODERU et proposé la création d’une direction nationale des foires de développement rural en Pépublique démocratique du Congo. ACP/Ywm/Mat/Wet