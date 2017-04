Clôture à Bukavu de l’atelier de renforcement des capacités des ONG sur les libertés publiques en période électorale

Bukavu, 01 Avril 2017 (ACP).- L’atelier de renforcement des capacités des ONG de la Société civile organisé par le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme (BCNUDH) Bukavu a clos ses assises de trois jours à l’hôtel Eden, dans la commune d’Ibanda.

Rois objectifs étaient visés par cet atelier notamment permettre aux membres des ONG de se familiariser avec la notion des droits de l’homme, permettre aux membres des ONG de faire la différence entre les violations des droits de l’homme et les infractions de droit commun et permettre aux membres des ONG de connaitre les différents mécanismes de protection des droits de l’homme.

En termes de modules, les participants en ont eu quatre. Il s’agit des généralités sur les droits de l’homme, droits de l’homme et élection, régime juridique des manifestations publiques en RD Congo et monitoring des manifestations publiques.

Selon l’expert du BCUNDH, le monitoring des manifestations a cinq objectifs entre autres vérifier que les autorités ne font pas obstacles à la liberté des réunions, des manifestations et d’association pacifique, vérifier les responsables de l’application des lois ne font pas usage excessif de la force et avoir un effet dissuasif et prévenir l’éclatement de possibles violences et un usage excessif de la force.

