Clôture à la FECOFA du séminaire de mise à niveau et de renforcement des capacités des arbitres

Kinshasa, 09 août 2017 (ACP).- La Fédération congolaise de football association (FECOFA) a clôturé, mercredi, le séminaire de mise à niveau et de renforcement des capacités des arbitres, organisé du mardi 1er au samedi 5 août 2017 en la salle de conférences de cet organe faîtier, dans la commune de la Gombe.

Le secrétaire général de la FECOFA, Grégoire Badi Ediba Elonga, a déclaré clos le stage en demandant aux récipiendaires de mettre en application ce qu’ils ont appris et surtout de le mettre en application sur le terrain de football. L’un des animateurs du séminaire, le Sénégalais Badara Djata, instructeur de la Fédération internationale de football association (FIFA), a, quant à lui, dit aux séminaristes qu’il veut les voir en œuvre et apprendre qu’ils ont gravi les échelons comme leurs collègues désignés pour officier les matches de la Coupe du Monde de moins de 17 ans, en Inde. « Vous êtes la crème des arbitres congolais, vous devez être un exemple », a-t-il renchéri avant de remercier le comité exécutif de la FECOFA pour avoir facilité la tâche aux animateurs du séminaire.

Le représentant des arbitres, l’international Olivier Safari, a pris l’engagement, au nom de ses collègues qu’ils ne les décevront pas en mettant en application la théorie apprise et les exercices d’aptitude physique (test de Cooper) pratiqués au cours de ce regroupement de cinq jours, axé sur quelques dispositions des 17 lois du jeu.

La formation a été assurée par des instructeurs FIFA, le Sénégalais Badara Djata et la Camerounaise Alice Ngundu, ainsi que des instructeurs locaux, à savoir René Buenkadila, Geneviève Lukusa, Bemanga Ekofo et le coordonateur Grégoire Tshamala Kalala, sans oublier les membres de la commission ad hoc Moïse Miboti, Célestin Longa Longa et Joseph Engo Yondo. S’agisssant du test Cooper, il a été assuré par Me Solange Mbiyavanga et René Tshibangu. Sur 30 arbitres retenus au séminaire, 25 seulement ont réussi leurs diplômes et brevets de participation. Il est à noter, par ailleurs, que, pour s’être distingué au test théorique, l’arbitre Olivier Safari a reçu un ballon. ACP/FNG/BSG/Wet