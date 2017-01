Clôture à Lubumbashi de la session ordinaire de l’Assemblée provinciale du Haut Katanga

Lubumbashi, 1er Janvier 2017 (ACP).-La session ordinaire de septembre 2016 de l’Assemblée provinciale du Haut Katanga s’est clôturée vendredi à Lubumbashi, au cours d’une cérémonie dirigée par M. Dieudonné Mwelwa Nsambi wa Kasongo, président de cette institution parlementaire, en présence de M. Jean Claude Kazembe Musonda, gouverneur de province et des membres de son gouvernement ainsi que des plusieurs personnalités de la place.

Dans son mot de clôture, le président de l’Assemblée provinciale du Haut Katanga a rappelle certains fait qui ont marqué l’actualité politique du pays pendant la période de la session de septembre, notamment la tenue du dialogue national à Kinshasa, la nomination du Premier ministre du gouvernement d’union nationale, les concertations directes entre les signataires et les non signataire de l’accord du 18 octobre sous la médiation de la CENCO.

Au niveau de la province, il évoqué l’inauguration de la piétonnière de Kasumbalesa, le lancement de l’opération d’enrôlement des électeurs. Il a exhorté le gouvernement provincial du Haut Katanga de redoubler les efforts dans le cadre de la maximisation des recettes pour réaliser les différents projets de développement de la province, avant de souligner que l’Assemblée provinciale est disposée à accompagner l’exécutif de la province dans cette mission.

Plusieurs dossiers ont été traités et missions d’enquête effectuées au cours de cette session ordinaire ainsi que les audiences accordées par les membres du bureau de l’Assemblée provinciale aux différentes personnalités de la province, a-t-il rappelé. Il a félicité les députés provinciaux du Haut Katanga pour la qualité et le volume du travail abattu durant cette session, avant de présenter les vœux de nouvel an 2017 au chef de l’État Joseph Kabila Kabange.

Adoption de deux projets d’édits budgétaires par les députés provinciaux du Haut Katanga

Deux projets des deux édits budgétaires, l’un de de l’Assemblée provinciale du haut Katanga évalué à 9 milliards de francs congolais pour l’exercice 2017 équilibre en recettes et dépenses et l’autre du gouvernement provincial revu à la hausse à 321 milliards de Francs Congolais, ont été adoptés au cours de la séance plénière organisée vendredi 30 septembre courant au bâtiment du 30 juin de la commune de Lubumbashi dans le cadre de la poursuite des travaux de la session ordinaire de septembre 2016.

Le projet d’édit budgétaire de l province du Haut Katanga fixé au départ à 301 milliards de Francs Congolais a été revu à la hausse et ramené à 321 milliards de Francs Congolais, après examen par la commission Economico financière de l’Assemblée provinciale du Haut Katanga.