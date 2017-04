Clôture des activités marquant le mois de la femme à Mbuji-Mayi

Mbuji-Mayi, 04 Avril 2017 (ACP).- Les femmes leaders de la société civile du Kasaï Oriental ont été informées le weekend dernier, sur les violences basées sur le genre, à l’occasion de la clôture des activités marquant le mois de la femme organisées au bureau de coordination de la société civile dans la commune de Diulu à Mbuji-Mayi.

Mme Rose Mbuyi, présidente du bureau de coordination de la société civile a, à cette occasion, invité les femmes leaders à mener une lutte acharnée contre toutes les formes de violences que les femmes subissent en les dénonçant. Elle a appelé ses interlocutrices à la vigilance en ce qui concerne la scolarisation des filles victimes elles aussi de la politique de marginalisation dans les familles est-kasaïennes à la suite des certaines coutumes rétrogrades.

Ce combat des femmes, déclare la présidente de la société civile, vise essentiellement la promotion de leurs droits afin d’atteindre la quotité 50-50 à l’horizon 2030.

Pour M. innocent Kokola, officier de protection à la MONUSCO/Mbuji-Mayi, a demandé à l’assistance d’accompagner les femmes victimes de violences basées sur le genre, afin de bannir ces formes de discrimination et protéger ainsi les droits légitimes de la femme. L’activité s’est terminée par un échange des expériences des femmes leaders et la remise des CD sur le genre et la gouvernance. ACP/Fng/JGD