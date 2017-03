Clôture  des  assises sous provinciales de promotion scolaire à Ngandanjika

Ngandanjika, 26 mars 2017 (ACP).- Les assises sous provinciales de promotion scolaire ayant regroupé les inspecteurs chefs de pools, les inspecteurs itinérants et les gestionnaires d’écoles de la sous-division de l’enseignement primaire et secondaire de Ngandanjika 2 se sont clôturées jeudi dans la chefferie de Bakwa Mulumba, siège de cette sous division situé à environ 45 Km au nord du chef-lieu du territoire de Ngandanjika.

Parmi les recommandations retenues à l’issue de ces travaux de trois jours, les participants ont appelé le ministère de tutelle à veiller non seulement à l’agrément des établissements scolaires, mais aussi à leur construction en vue de disposer des écoles d’excellence dans cette entité de l’enseignement.

Sur le plan financier, il a été dénoncé le maintien de quatre zones salariales sur l’ensemble de la République avec comme conséquence, le découragement des professionnels de l’enseignement se trouvant à l’intérieur du pays par rapport aux avantages que reçoivent ceux de Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Les participants ont appelé à l’abrogation de cette disposition en faveur de l’uniformisation du barème salarial.

Aussi, ont-ils plaidé pour la mécanisation des nouvelles unités invitant le gouvernement à revenir au bon sens pour la prise en charge de cette catégorie du personnel enseignant qui travaille pendant plusieurs mois sans être payé.

Arrêter d’utiliser les enfants comme bêtes de trait

Au cours de ces assises, un accent particulier a été mis sur l’aspect pédagogique qui appelle les autorités de l’enseignement à leur rôle et responsabilité d’éducateurs mettant en cause l’utilisation par les chefs d’établissements des élèves comme bêtes de trait pour les travaux champêtres deux fois par semaine, perturbant ainsi l’horaire des cours.

Concernant la carte scolaire, la sous- division de l’ESP-INC Ngandanjika 2 compte 123 écoles primaires avec 813 classes et 820 enseignants. Au secondaire, il y a 60 écoles avec 469 classes et 193 enseignants. Actuellement cette sous-division compte une population scolaire de 43.566 élèves dont 21.144 filles au primaire et au secondaire 8.424 élèves sans en préciser le nombre des filles. ACP/FNG/Wet