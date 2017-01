Clôture de la 2è session ordinaire de l’Assemblée provinciale du Kasaï Oriental

Mbuji-Mayi, 1er Janvier 2017 (ACP).-La 2è session ordinaire débutée au mois de septembre dernier, a été clôturée vendredi à l’assemblée provinciale du Kasaï Oriental, au cours d’une cérémonie tenue dans la salle des plénières de cette institution à Mbuji-Mayi. Dans son discours de circonstance, le président du bureau de cet organe délibérant Marcel Kalala Mutombo a indiqué que cette session budgétaire n’a été consacrée qu’aux matières inhérentes des domaines législatifs, du contrôle parlementaire et de la recevabilité exigée par la gouvernance participative. Concernant le domaine législatif, le président de cette institution a révélé que la plénière a adopté 3 édits et déclarée recevables « propositions d’édits portant règles de gestion des déchets et eaux usées dans la province, l’édit fixant les modalités de perception et de répartition des péages sur les routes d’intérêt provincial et local ainsi que l’édit contenant le budget de la province pour l’exercice 2017. Pour ce qui est du contrôle parlementaire, le président Marcel Kalala a indiqué que des commissions permanentes ont procédé à l’audition des ministres provinciaux sur les différentes orientations des politiques sectorielles et les actions prioritaires envisagées à court, moyen et long terme. Le gouverneur de province Alphonse Ngoyi Kasanji qui a participé à cette cérémonie, a apprécié les questions relevées dans le discours du président de l’institution en appréciant la qualité de travail abattu par les élus provinciaux. A CP/Kayu/Kgd