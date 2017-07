Clôture de la conférence initiale de planification de l’exercice FOMAC 2018

Kinshasa, 30 juillet 2017 (ACP).- La conférence initiale de planification de l’exercice FOMAC (Force multinationale de l’Afrique centrale) a clos ses travaux, vendredi, en la salle de réunions de l’Etat major général des FARDC, sous la présidence du ministre de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion, Crispin Atama Tabe.

Les participants ont recommandé que la FOMAC 2018 se focalise sur les fonctions civiles dont la diplomatie préventive et la médiation, le maintien de l’ordre et la sécurité transfrontalière, la gestion des situations humanitaires (déplacés internes, réfugiés, famine…), le respect de chaîne judiciaire dans la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. Ils ont aussi souligné la nécessité d’accélérer la mise en place du cadre juridique de l’exercice, de poursuivre les concertations avec les pays pressentis pour co-organiser l’exercice communautaire de la FOMAC 2018 en vue d’obtenir leur engagement définitif à ce sujet, d’assurer le préfinancement des activités préparatoires de l’exercice et enfin d’entreprendre des consultations avec la présidence en exercice de la CEEAC afin de la convention, dans les meilleurs délais, de la 18ème session ordinaire la CDS.

Le ministre ATAMA félicite le sérieux et la franchise de la fraternité d’armes des participants

Le ministre Atama Tabe s’est félicité du sérieux, de la franchise et de la fraternité d’armes qui ont caractérisé les travaux de cette conférence.

«Le labeur auquel les participants se sont astreints, a-t-il dit, constitue une pierre à l’édification de l’un des rêves des pères fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine, celui de promouvoir la paix et la sécurité sur l’ensemble du continent africain».

Pour le ministre de la Défense, les principaux jalons du prochain exercice communautaire FOMAC 2018 sont bien lancés. Ce forum, a-t-il poursuivi, a traduit en acte la volonté politique des Chefs d’Etat de jouer leur rôle au sein de la communauté africaine et de la FOMAC pour promouvoir la paix et la stabilité.

Cette conférence a connu la participation des officiers de marque et des points focaux nationaux des onze Etats membres de la CEEAC (Angola, Burundi, Cameroun, Congo, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République Démocratique de Sao Tome et Principe, Rwanda et Tchad), ainsi que des experts du secrétariat général de la CEEAC, des hauts fonctionnaires, des officiers supérieurs des Forces armées et de la Police nationale de la RDC. ACP/YWM/KGD/Wet