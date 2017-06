Clôture de la session ordinaire de mars 2017 de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga

Lubumbashi, 30 Juin 2017 (ACP).- La session ordinaire de mois de mars 2017 de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a été clôturée jeudi au cours d’une cérémonie organisée à l’hémicycle du bâtiment du 30 juin de la commune de Lubumbashi, sous la direction de M. Dieudonné Mwelwa Nsambi wa Kasongo,président de cette institution parlemetaire, en présence de M. Célestin Pande Kapopo, guveneur ai, et de plusieurs invités.

Au cours de cette session, plusieurs commissions constituées par la plénière ont présenté leurs rapports, notamment la mission économique et financière chargée de contrôler l’exécution budgétaire et financière du gouvernement provincial du Haut-Katanga, la commission chargée de s’enquérir du malaise qui opposait les creuseurs à la Somika dans les carrières de Karajipopo à Likasi, la commission spéciale chargée de s’enquérir de la spoliation du village Kikanda dans le groupement Shindaika dans le territoire de Kipushi et la commission mixte Assemblée provinciale du Haut-Katanga – gouvernement provincial pour s’enquérir de la situation des travailleurs de la SNCC.

Auparavant, Dieudonné Mwelwa Nsambi wa Kasongo a loué l’initiative prise par le Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange, d’entreprendre une tournée en provinces pour remettre la population en confiance et la nomination du nouveau premier ministre Bruno Tshibala Nzenze conformément à l’accord du 31 décembre 2016. ACP/Mat/Wet